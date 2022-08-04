Президент Сербии Александар Вучич проведет переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе 18 августа.

Об этом сообщил сербскому агентству "Танюг" представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Встреча Вучича и Курти состоится в Брюсселе по приглашению главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля. На встрече планируется присутствие специального представителя Евросоюза по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

"Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти приняли приглашение Жозепа Бореля приехать в Брюссель 18 августа, где с ними побеседует спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак", - говорится в сообщении.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза добавил, что подробная информация о переговорах будет опубликована перед встречей.

Напомним, силы НАТО в Косово заявили о готовности вмешаться в случае обострения на Балканах.

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