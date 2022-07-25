Школьные библиотеки Купянского района, находящегося под контролем РФ, получили распоряжение утилизировать все книги, изданные в Украине начиная с 1991 года.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Боровского поселкового совета.

В посте сказано, что уничтожению подлежат даже сказки и иллюстрированные детские книги, где почти нет текста.

"На оккупированных территориях продолжается борьба с украинскими учебниками и литературой. Известно, что школьные библиотеки соседнего Купянского района уже получили распоряжение от оккупационных властей составить реестр всех имеющихся у них книг, изданных начиная с 1991 года, и утилизировать их. Уничтожению подлежат даже сказки и иллюстрированные детские книги, где почти нет текста", - говорится в записи.

В поселковом совете добавили, что российские программы и учебники в школы Боровщины будут завозить из Краснодарского края.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе из библиотек города начали убирать русскую литературу.

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