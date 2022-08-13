Россия и Украина вряд ли добьются каких-либо решительных военных успехов в этом году.

Об этом заявил "BBC" глава военной разведки Великобритании Джим Хоккенхалл.

Вопреки прогнозам украинских спикеров, генерал говорит, что нереально ожидать решительных сдвигов на юге в ближайшие месяцы.

Хоккенхалл понимает желание Украины вернуть территорию, но не верит, что в этом году стороны будут способны на решительные действия.

При этом он допускает, что будут попытки наступлений и контратак.

Разведчик ожидает затяжного конфликта в Украине.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам G7, заявил, что хочет, чтобы война в Украине закончилась к концу года до наступления зимы.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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