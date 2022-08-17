В Николаеве и области отменили все официальные мероприятия ко Дню Независимости Украины
В Николаеве и области ко Дню Независимости Украины не будут проводиться никакие официальные мероприятия.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона.
"Мы не будем проводить официальных каких-либо мероприятий для того, чтобы избежать скопления людей.
Россияне любят какие-то определенные даты, чтобы в эти дни говорить об поражении целей и так далее.
Мы должны готовиться к повышенной опасности, что мы и делаем", – заявил Виталий Ким.
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