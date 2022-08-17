Ко Дню Независимости Украины в Киеве создали цветник, посвященный турецкому беспилотнику "Байрактару".

Об этом сообщает КГГА.

Цветочная композиция площадью 265 кв. м расположена в Оболонском районе на развязке проспекта Степана Бандеры и улицы Богатырской.

Для ее создания высадили более 24 тысяч цветов.

В КГГА обещают, что ко Дню Независимости в каждом районе столицы появится своя композиция.

Ранее в Киеве возле метро "Левобережная" цветами нарисовали марку с русским кораблем.

Напомним, что ко Дню Независимости кинотеатры Киева в течение недели бесплатно покажут украинские фильмы.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

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