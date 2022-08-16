В Киеве впервые убрали памятный знак в честь писателя Михаила Булгакова. Демонтировали мемориальную доску, которая пять лет висела на здании бывшей гимназии, где учился автор "Мастера и Маргариты" и "Белой гвардии".

Таким образом был создан прецедент. Ведь в столице остается еще много напоминаний о знаменитом литераторе, который жил в Киеве и писал о нем. Это и памятник, и улица, и дом-музей, и еще одна мемориальная доска.

Попытки "отменить" Булгакова в Киеве, да и по всей Украине, уже делались. Но пока безуспешно - до нынешнего момента.

Что это значит и почему "дерусификация" коснулась коренного киевлянина Михаила Булгакова - разбиралась "Страна".

Как "отменяют" Булгакова

В апреле - то есть после вторжения России - в Киеве начались разговоры о сносе памятника писателю у его дома на Андреевском спуске.

Отдельные депутаты Киевсовета - Алина Михайлова ("Голос") и Ксения Семенова ("Слуга народа") - внесли проект решения о сносе памятных знаков, "связанных с Российской Федерацией и колониальным наследием".

В список попал и монумент Булгакову.

Против этого выступили многие киевляне, и с тех пор идею так и не внедрили. Хотя сейчас памятник все равно скрыт от глаз: как и многие другие, его укрыли от обстрелов. Но цветы продолжают приносить.

Тем не менее, тезис о том, что нужно избавляться от любых связей с русской культурой, никуда не делся, и Булгакова начали пытаться вычеркнуть из киевской топонимики.

Почва для этого уже подготовлена голосованием в приложении "Киев цифровой". Результаты этого "референдума", который прошел в июне, пока не имплементированы Киевсоветом. Но, если это произойдет, то Булгакова в Киеве станет меньше (голосование может пройти до конца августа, как ранее сообщали отдельные депутаты).

Его улицу в Святошинском районе столицы смогут переименовать в честь Гулака-Артемовского.

Интересно, что механизм опроса в принципе не подразумевал оставление прежнего названия или опции "против всех" - можно было поддержать лишь те или иные варианты переименования.

В июне против Булгакова начались движения и в украинском образовании.

Рабочая группа при профильном министерстве предложила убрать из программы 9 класса роман "Собачье сердце", из 11-го - "Мастера и Маргариту". Из дополнительной литературы захотели изъять "Белую гвардию".

Это также вызвало у многих вопросы, поэтому в августе глава управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко заявил, что русских писателей, связанных с Украиной в программе оставят.

Конкретно по Булгакову он пообещал, что школьники продолжат изучать "Собачье сердце". Что ждет "Мастера и Маргариту" и особенно "Белую гвардию" (где в довольно негативном свете изображаются деятели украинского Гетманата и Директории) - чиновник не уточнил.

То есть, пока попытки вычеркнуть писателя из истории Украины и Киева имели место, но оставались лишь попытками.

Но вчера борцы с Булгаковым впервые ощутимо продвинулись вперед. В Киеве сняли мемориальную доску Булгакова со здания Первой мужской гимназии, где он когда-то учился с 1901 по 1909 годы.

Сейчас здесь расположен Гуманитарный корпус Киевского университета имени Тараса Шевченко. Доску Булгакову там установили в 2017 году. Понятно, что без одобрения университета сделать это было бы невозможно.

Причину демонтажа озвучила активистка общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швыдченко. По ее словам, памятная доска писателю является "маркером российской оккупации". А самого классика она называет украинофобом.

"29 июля ОО "Экспертный Корпус" подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Спасибо Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию! Ждем демонтажа второй доски", – написала она.

Речь о мемориальной доске в честь преподавателей и студентов КНУ, погибших в 1941-1945 годы. Пока она висит на главном (красном) корпусе университета.

"Ждем демонтажа второй доски, посвященной мифу о "советской родине", а по сути – разрушителям украинской государственности в 1921 году", - написала активистка.

После этой "перемоги" неправительственная организация "Декоммунизация. Украина" призвала убрать мемориальную доску писателя со здания медуниверситета Богомольца, где Булгаков учился на врача.

А также снести памятник с цитатой писателя в Буче. На монументе фраза из "Белой гвардии": "Всё, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему".

Откуда взялись претензии к Булгакову?

С одной стороны автор "Мастера и Маргариты" попал под каток дерусификации, которая не щадит ни Толстого, ни Достоевского.

С другой, речь о давнем идейном конфликте националистов с Булгаковым.

Автор "Белой гвардии", судя по его творчеству, очевидно не жаловал тех, кого сегодня считают основоположниками украинской государственности (например, Петлюру и других деятелей революционных событий в Киеве 1917-1918 годов).

Также в его книгах звучит неприятие украинизации, которую внедряли в Киеве в период УНР и Директории.

Впрочем, бороться с Булгаковым у дерусификаторов пока не до конца получается из-за его происхождения - писатель родился и жил в Киеве, посвятил ему обширную часть своего творчества и по-прежнему имеет в столице большую "группу поддержки".

Многие киевляне - и не только они - против того, чтобы вымаривать Булгакова из истории города, с которой он неразрывно связан. Да и в целом это слишком крупная фигура в литературе, чтобы предать ее забвению.

Поэтому пока что улица Булгакова в Киеве остается, как и памятник у его дома-музея на Андреевском спуске. Но неизвестно, надолго ли.

Реакция соцсетей

Снос мемориальной доски Булгакову вызвал новую волну реакций.

Кто-то воспринял позитивно.

"Булгаков – замечательный русский писатель. Но... После всего, что решка натворила, наши пути разошлись навсегда", - написал киевский айтишник Андрей Дума.

Бурная дискуссия развернулась в комментариях к посту депутата Киевсовета от Ксении Семеновой, которая ранее призывала снести памятник Булгакову на Андреевском спуске. А теперь поддержала демонтаж доски со здания КНУ.

Она сначала написала благодарственный пост ректору КНУ Владимиру Бугрову. А потом добавила свое развернутое мнение, почему Булгакову не место в Киеве. Как пример она привела отрывок из "Белой гвардии", где изображается въезд Директории в Киев.

По мнению Семеновой, в тексте автора "читается откровенное российское отвращение к любым массовым политическим собраниям, а тем более украинским. Прочтите. Точно так же Скабеева и ко описывают Майдан".

Сама цитата Булгакова - на скриншоте.

Но в комментариях Семеновой начали возражать люди с вполне проукраинскими взглядами.

"Путин рад. В Украине теперь мракобесие, сожжение ведьм и заодно и книг. Он своего добился. Потирает ручки и хихикает в кулачок.

А господин Бугров (ректор университета - Ред.) и вправду профессор? Или он тот кто проливает подсолнечное масло на рельсы трамваев?

Спасибо Булгакову. Предупредил, что такое вполне возможно", - написала медик-волонтер Ирина Савенко.

Претензии к ректору КНУ Владимиру Бугрову звучали и от других пользователей.

"Очень стыдно профессору потакать Шариковым во власти. Вам не хватает понимания киевского контекста и смыслов для занимаемой должности", - написала киевлянка Екатерина Гезелева.

Автору поста - депутату Семеновой - напомнили, что Булгаков родился в Киеве и задолго до Путина и Скабеевой. Депутат ответила, что они "у него учились".

"И Гоголя надо запретить – он же писал на русском и, кстати, получал пенсию от царя. И чуть не забыл Тарас Шевченко личный дневник вел также по-русски - потому и его немедленно запретить, как особо опасного московита", - написал киевский активист Александр Дядюк.

Другие украинцы восприняли историю со сносом таблички с Булгаковым однозначно негативно.

"Охота на ведьм началась.

В общем, нехрен читать классиков. Так решили в каком-то ГО "Экспертный корпус" и демонтировали мемориальную доску.

И правильно. Зачем нам быть образованными? И зачем нам быть едиными? Будем не с коррупцией бороться и некомпетентностью, а с культурой, литературой и наукой.

Прямой путь к шариковщине. И по ночам петь что нибудь вдохновляющее. Плохая тенденция. Не делающая нас сильнее и сплочённее.

Охота на ведьм никогда не объединяет людей. Это не патриотизм. И не стремление быть цивилизованными. Да и "Мастер и Маргарита" не мешало бы прочитать любому современному человеку", - написал телеведущий Дмитрий Спивак.