В столичных кинотеатрах в течение недели будет проходить бесплатный показ украинских фильмов.

Об этом информирует Киеврада на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в связи с 31-летием независимости Украины с 20 по 27 августа пройдет творческий проект "Киноэхо".

В проекте примут участие восемь фильмов современных украинских режиссеров.

Напомним, что с 22 апреля в Киеве возобновили работу кинотеатры. Часть средств от продаж билетов направляется на нужды ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что Украина второй год подряд выдвигала на "Оскар" фильм о Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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