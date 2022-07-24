Традиционный Одесский кинофестиваль состоится в нетрадиционном формате и в нескольких локациях мира.

Об этом сообщает портал "Одесса. Официально".

В течение многих лет кинофестиваль проходил в конце июля - с красной ковровой дорожкой, кинопремьерами и звездами мирового кинематографа.

В этом году из-за войны это невозможно. В итоге достигнута договоренность, что программа Одесского кинофестиваля будет транслироваться на фестивалях Норвегии, Канады, Чехии, Косово и Польши.

Уже 26 - 31 июля 2022 года на кинофестивале PriFest в Косово состоятся специальные показы украинских фильмов по договоренности с ОМКФ.

В их программу войдут полнометражные и короткометражные фильмы режиссеров-дебютантов, представленных в конкурсную программу XIII Одесского международного кинофестиваля.

Ранее мы писали, что в прошлом году Гран-при Одесского международного кинофестиваля получил фильм "Стоп-Земля". Также этот фильм был признан "лучшим полнометражным фильмом", а его актеры получили "Золотой Дюк" в номинации "Лучшая актерская работа".

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".