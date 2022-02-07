Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что популярный стриминговый сервис Netflix приобрел права на онлайн-показ его фильма "Носорог" об Украине 90-х годов.

Об этом режиссер написал на своей странице в Facebook.

"Netflix приобрел права на онлайн-показ "Rhino/Носорог", - рассказал режиссер.

"Носорог" - вторая полнометражная работа Сенцова. Фильм рассказывает об Украине 90-х годов и бандитской жизни в ней. Мировая премьера фильма состоялась на 78 Венецианском фестивале в программе "Горизонты", украинская – осенью на Киевской неделе критики.

Напомним, "Страна" публиковала рецензию, в которой детально рассказывала, о чем фильм Сенцова "Носорог" за 25 миллионов бюджетных денег.

Также мы сообщали, что "Носорог" Сенцова ничего не получил на Венецианском кинофестивале, его обошел другой украинский фильм.

Кроме того, мы рассказывали, что Госкино выделило 20 миллионов на первый украинский фильм о ЛГБТ "Мой юный принц".

Ранее мы также писали, что в 2022 году Украину на премии "Оскар" будет представлять фильм режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги". Это лента про Донбасс и его жителей, которые живут по обе стороны линии разграничения.