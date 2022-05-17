Сегодня, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступил по видео на церемонии открытия Каннского кинофестиваля и вспомнил фильмы "Великий диктатор" и "Апокалипсис сегодня", а также то, как они изображают войну и диктаторов. Об этом пишет издание The New York Times.

В обращении к гостям Каннского фестиваля Зеленский сослался на знаменитую сатиру Чарли Чаплина из фильма "Великий диктатор".

"Ненависть людей пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они отняли у народа, вернется к народу", - сказал Зеленский.

"И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет", - добавил Зеленский, появившись на фестивале по спутниковой связи в своей теперь уже фирменной зеленой рубашке в стиле милитари и получил аплодисменты толпы, собравшейся на Французской Ривьере.

Издание сообщает, что выступление Зеленского на Каннском фестивале было последней остановкой в ​​продолжительном и обширном дипломатическом турне, призванном привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению его страны.

Напомним, что в апреле он выступил с неожиданным виртуальным обращением на "Грэмми", сообщив публике, что музыканты его страны носят "бронежилеты вместо смокингов":

"Они поют для раненых в госпиталях, - сказал он, - даже для тех, кто их не слышит".

Позже в том же месяце он выступил в прямом эфире на Венецианской биеннале, где он ярко описал те ужасы, которые переживает его народ. С развевающимся за спиной цифровым украинским флагом он сказал: "Нет тираний, которые не пытались бы ограничить искусство. Потому что они видят силу искусства. Искусство может рассказать миру то, чем нельзя поделиться иначе".

Напомним, что Каннский кинофестиваль стартовал 17 мая и продлится до 28 числа. Открыла его комедия оскароносного Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж". До недавнего времени фильм на французском языке назывался более провокативно - "Z".

В апреле Украинский институт призвал руководство фестиваля и самого режиссера переименовать ленту, поскольку буква стала одним из главных символов российского вторжения в Украину. Через несколько дней французское название сменили на "Coupez!".

Как писала "Страна", российские СМИ не пустят на Каннский кинофестиваль, исключение сделают для оппозиционеров.

В прошлом году награду на Каннском фестивале получил фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Лозницы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.

"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".

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