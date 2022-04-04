Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми", которая прошла этой ночью.

Он рассказал там о погибших в Украине детях и призвал мир не молчать о происходящих событиях.

"Наши дети рисуют летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли за время войны. И мы никогда не увидим, как они рисуют" , - сказал он.

Также он призвал всех присутствующих рассказывать о том, что происходит в Украине, и поддержать нашу страну любым способом.

"Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене "Грэмми", - заявил Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. "Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

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