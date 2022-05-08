Российским средствам массовой информации отказали в аккредитации их журналистов на 75-й Каннский кинофестиваль.

Об этом сообщает официальная страница Национального союза журналистов Украины в Telegram.

Руководитель пресс-службы кинофестиваля Агнесс Леруа заявила, что они "ждали, пока отношения между Россией и Украиной наладятся". Но этого не произошло, и в связи с тем, что мероприятие начнется уже через несколько дней, руководство решило отказать в аккредитации всем российским СМИ.

"Мы одобрили только те СМИ, которые соответствуют позиции фестиваля по ситуации в Украине", - сказала Леруа. То есть, предполагается, что допустят журналистов из оппозиционных российской власти СМИ.

Юбилейный, 75-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая.

Скриншот: Telegram/SPILKA News

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