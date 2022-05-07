За 90 тысяч фунтов стерлингов (3 363 792 гривен) была куплена флисовая кофта президента Владимира Зеленского на благотворительном аукционе в Лондоне.

Об этом сообщает The Telegraph.

Изначальная стоимость лота была 50 тысяч фунтов (1 828 176 гривен). Все вырученные средства пойдут на помощь Украине.

В реализации лота активное участие принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвавший участников "не жадничать". Выступил по прямой связи и Зеленский, поблагодаривший за помощь Британию и британцев.

Ранее мы писали, что во время встречи Зеленского и Джонсона на украинском президенте мы рассмотрели весьма бюджетные кроссовки американской торговой марки Saucony (специализируются на спортивной обуви для повседневной жизни и специализированных моделях для легкоатлетов). Флисовая кофта на молнии как у Зеленского в украинских военторгах стоит 386 грн, хлопковая футболка с символикой ВСУ 200 гривен, а тактические брюки бренда Rip с карманами карго - 1010 грн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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