Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине. По его словам, в рамках нового пакета Вашингтон передаст Киеву, в частности, артиллерийские боеприпасы и радары.

Его заявление на эту тему опубликовал Белый дом.

"Я объявляю об очередном пакете помощи на цели обеспечения безопасности, в рамках которого Украине будут предоставлены артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование", - говорится в заявлении.

Вместе с тем Байден напомнил, что выделенные Конгрессом США средства на оказание военной помощи Украине почти исчерпаны. В связи с этим глава государства вновь призвал законодателей одобрить направленный ранее вашингтонской администрацией запрос на выделение еще $33 миллиардов на помощь Киеву.

Сумма выделенных средств в нем не уточняется, однако, как сообщило агентство Reuters, она составляет около $100 миллионов.

Как писала "Страна", 9 мая Байден подпишет принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.