На захваченной оккупантами территории Херсонской области назначенные россиянами "власти" продолжают ликвидировать украинские памятники.

Сегодня глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил о еще двух таких случаях.

По его информации, в поселке Горностаевка подъемным краном были демонтированы памятники "Ко Дню независимости Украины" и "Героям Украины".

Ранее мы писали, что жителей Херсонской области призывают эвакуироваться накануне наступления тяжелой зимы и для деоккупации территории. При невозможности эвакуироваться, необходимо обратиться за помощью к представителям ОВА.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, ситуация в области остается напряженной. В регионе не работает почта, а оккупанты буквально срывают терминалы в магазинах, чтобы украинцы не имели возможности рассчитываться гривнами. Также отсутствуют украинский интернет и телевидение.

Напомним, война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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