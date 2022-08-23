Американское посольство призвало своих граждан покинуть Украину. Связано это с повышенной угрозой ракетных ударов в ближайшие дни.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

В связи с этим, посольство "призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно".

Напомним, в разведке США считают, что РФ планирует ударить по инфраструктуре и гособъектам Украины в ближайшие дни.

Также сообщалось, что в Офисе президента опасаются, что Россия может нанести удары по Киеву в День независимости.

Вместе с тем, полицейские советуют с 23 по 25 августа быть особенно бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.