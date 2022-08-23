У разведки США есть данные о том, что РФ в ближайшее время планирует нанести удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам в Украине.

Об этом со ссылкой на американского чиновника пишет Reuters.

"У нас есть информация, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни. Учитывая послужной список России в Украине, мы обеспокоены сохраняющейся угрозой, которую российские удары представляют для гражданского населения и гражданской инфраструктуры", - сказал чиновник.

Напомним, в Офисе президента опасаются, что Россия может нанести удары по Киеву в День Независимости.

Также мы писали, что Зеленский предупредил о возможных провокациях РФ ко Дню Независимости.

Кроме того, сообщалось, что эксперты сообщали, что Россия формирует новые наземные группировки и может попытаться повторить крупное наступление. В таком случае массированный удар на День Независимости, о вероятности которого предупреждают власти, может быть частью этого наступления.