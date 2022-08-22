Россия формирует еще один армейский корпус и десятки добровольческих батальонов, что может свидетельствовать о ее подготовке к новой попытке наступления на Украину. Однако ВСУ и руководство страны готовы к такому развитию событий.

Такое мнение высказал директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский в интервью УНИАН.

"А то, что происходит стягивание ракетных сил… Тут можно предположить несколько вариантов. При этом, вариант массированного удара на День независимости Украины - не самостоятельный. Он может стать частью крупной наступательной кампании. Нельзя забывать, что в резерве у РФ находится еще третий армейский корпус, который формируется в Мулино. Еще есть 40 добровольческих батальонов, которые формируются по всей России (они, в основном, идут на восток, чтобы хоть как-то сковать наши силы). Но не думаю, что они будут ударным кулаком. А вот та группировка, которая собирается в Беларуси, - она может", - заявил Сунгуровский.

Он считает, что стягивание в Беларусь комплексов С-300 является прикрытием.

"Это попытка показать, что готовятся обстрелы наземных целей. На самом же деле готовится крупная наступательная операция, для которой необходима усиленная противовоздушная оборона. Тем более, на фоне той информации, что Украине передаются авиационные средства. Усиление группировки в Беларуси является одним из признаков готовящейся наступательной операции. Но это не обязательно произойдет", - говорит эксперт.

Он предположил, что новыми целями могут стать Ровно и Житомир, "чтобы перерезать наши логистические магистрали поставок западной помощи".

Ранее организация Беларускі Гаюн сообщала, что Россия накапливает в Беларуси силы для массированного ракетного удара по Украине.

А CNN со ссылкой на западных официальных лиц писало, что война в Украине находится в "оперативном тупике", Россия сталкивается с нехваткой боеприпасов, а ни одна из сторон конфликта не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход войны.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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