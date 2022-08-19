Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается нападать на Украину.

Об этом президент Беларуси заявил на встрече с сотрудниками местного сельхозпредприятия, передает БЕЛТА.

"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что в Беларусь приехали "тысячи украинцев" и получают белорусское гражданство.

"Как они работают! И рады. Почему - потому что они горе пережили, они перенесли войну. И это наши люди. Мы их не должны обижать", - сказал президент РБ.

Ранее белорусские паблики сообщали, что Россия накапливает в Беларуси силы для массированного ракетного удара по Украине.

А "глава ДНР" Денис Пушилин, когда приезжал в Беларусь, заявлял там об амбициях на Киев и другие крупные города Украины.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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