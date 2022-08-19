Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев на встрече Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте сделал несколько заявлений - в том числе по Украине. Об этом пишут российские СМИ.

Приводим заявления Патрушева, которые касаются ситуации в Украине:

"Запад "пытается балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться".

якобы "с подачи американцев" по Запорожской АЭС наносят удары украинские войска (напомним, что украинская разведка сообщает об обстрелах ЗАЭС с позиций РФ в поселке Водяное - Ред .).

.). "Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира".

протесты в Беларуси, Казахстане и недавние волнения в Узбекистане Патрушев назвал "цветными революциями", которые инспирированы на Западе.

Япония "стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов".

Как писала "Страна", в сети появилось видео с ЗАЭС, где грузовики Росгвардии с отметкой "Z" стоят в 130 метрах от реактора. При этом Россия снова отвергла предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС, но обещала показать ситуацию в режиме онлайн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.