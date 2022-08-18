В МИД РФ отвергли предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС. Там заявляют, что такое предложение является "неприемлемым", так как сделает станцию "более уязвимой".

Помимо этого назначенные Россией "власти" захваченной части Запорожской области анонсировали онлайн-трансляцию с Запорожской АЭС на завтра.

Трансляция будет вестись с беспилотников в рамках ожидания "провокации Киева", о которой ранее заявили в Минобороны РФ.

Центр противодействия дезинформации при СНБО назвал эти сообщения дезинформацией.

Ранее создать демилитаризованную зону вокруг АЭС Россию призывали США.

Тем временем сегодня во Львове состоялась встреча генсека ООН Антониу Гутерриша с президентом Владимиром Зеленским, одна из тем которой была как раз посвящена ситуации на Запорожской АЭС. Зеленский заявил, что ООН "обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск".

Ранее "Энергоатом" сообщил о рисках утечки радиации и пожароопасности на ЗАЭС, в городе прозвучали взрывы. По данным украинских ученых, в случае аварии на ЗАЭС радиация достигнет Киева, Донбасса, стран Балтии, Польши и Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.