Глава британской радиоэлектронной разведывательной службы Джереми Флемминг считает, что Россия проиграла информационную войну в Украине и на Западе, но во многих странах мира сохраняет свои позиции.

Об этом Флемминг написал в статье для The Economist.

"Как и в случае с наземным вторжением, первоначальные онлайн-планы России, похоже, не оправдались", - считает Флемминг.

Он сообщает, что за месяц до вторжения российская военная разведка развернула вредоносную WhisperGate, чтобы уничтожить украинские правительственные системы.

А менее чем за час до вторжения в Украину Россия нацелилась на спутниковые сети ViaSat, которыми пользуются украинские военные, правительство и гражданские лица. Атака распространилась и на соседние страны, нанеся побочного ущерба ряду услуг - от ветровых электростанций до доступа к интернету.

Но эти проблемы совместными усилиями удалось быстро устранить.

По словам Флемминга, дезинформация в интернете быстро стала важной частью российской кампании по созданию замешательства и хаоса в Украине и за ее пределами, а этот сценарий использовался и раньше, в том числе в Сирии и на Балканах.

"Он направлен на то, чтобы посеять недоверие к источникам информации, исказить действия Украины и распространить ложные нарративы о причинах действий России. Мы приняли меры, чтобы противостоять этой искаженной истине. От предупреждения о начале войны до быстрого выпуска разведывательных данных и работы с западными технологическими платформами по устранению фейков", - заявляет глава британской разведслужбы.

По его мнению, многие из этих контрмер были успешными.

"Пока что президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира. Многие из самых густонаселенных стран не согласились с предложением ООН осудить Россию за ее вторжение. Общественное мнение в тех местах имеет значение, и на него влияет уже информация, поступающая из России. Это новый фронт войны в Украине, и его последствия будут сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока длится конфликт", - считает Флемминг.

Напомним, в Китае недавно заявили, что страны, представляющие 85% населения мира, не поддержали санкций против России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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