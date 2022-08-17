Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что страны, представляющие 85% населения планеты, отказались вводить санкции против Москвы.

"Только большинство может представлять международное сообщество", - написал он в Твиттере.

Как писала "Страна", Китай начал вводить санкции против Тайваня после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Напомним, вчера Путин обвинил США в "дестабилизации" ситуации на Тайване.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.