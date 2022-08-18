В Министерстве иностранных дел России заявили, что использование Москвой ядерного арсенала возможно только в качестве ответа.



Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Ивана Нечаева.



«Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно. Прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах. Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу», — заявил Нечаев.



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