Британская разведка в новой сводке рассказывает о ситуации в Харькове. Хотя линия фронта на этом участке мало сдвинулась с мая, Харьков был одним из самых часто обстреливаемых городов с начала вторжения, когда российские войска, вероятно, стремились добраться до окраин за 24 часа.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Харьков, расположенный примерно в 15 км от российской линии фронта, пострадал из-за того, что остается в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии.

Реактивные установки залпового огня и, как правило, неточное зональное оружие привели к разрушениям в больших частях города, сообщает разведка.

Российские силы относительно легко удерживают харьковский сектор, но продолжают проводить локальные атаки против украинских сил. Вероятно, они пытаются заставить Украину оставить значительные силы на этом фронте, чтобы не допустить их использования для контрудара где-либо еще.

Как сообщала "Страна", сегодня в результате утреннего удара по Харькову разрушены вуз, предприятие и дома, погибла женщина.

По данным Генштаба ВСУ, россияне возобновили наступление в Харьковской области, в районе Угледара идут танковые бои.

Накануне количество погибших после удара по общежитию на Салтовке в Харькове выросло до 13 человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.