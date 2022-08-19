В результате обстрела Харькова утром 19 августа в городе разрушены здания одного из вузов и частного предприятия, пострадали частные дома. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Россияне около 06:00 нанесли по города минимум пять ракетных ударов. В Киевском районе Харькова разрушено здание вуза, в Основянском - частного предприятия, в Немышлянском районе ракеты попали в два частных дома.

Сейчас известно об одном погибшем - женщине, которая работала охранником в образовательном учреждении.

В течение последних суток россияне продолжали бить из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горели трава и пшеница в поле. В Золочевской громаде в результате обстрелов вспыхнули пожары в помещении клуба, библиотеке и на полях.

В Печенегах Чугуевского района ранения получил 68-летний мужчина.

По данным Генштаба ВСУ, россияне возобновили наступление в Харьковской области, в районе Угледара идут танковые бои.

Накануне в результате вчерашнего удара по общежитию в Харькове погибла мать украинской спортсменки Екатерины Табашник и 13-летний мальчик.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.