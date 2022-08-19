Утром в пятницу, 19 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к юго-западу от Изюма противник возобновил наступление в сторону Барвенково: от Барабашовки на Карнауховку, а от Сулиговки - на Дубравное и Новую Дмитровку.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Под Бахмутом противник вел наступательные бои в направлениях: Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема.

Везде, как пишет Генштаб, успеха не имел и отошел. А вот от Покровского на Бахмутское (к востоку от Бахмута и к югу от Соледара) - бои продолжаются.

Кроме того, продолжается наступление на поселок Первомайское под Авдеевкой (россияне идут со стороны Лозового, то есть с юго-востока).

В районе Угледара и Великой Новоселки идут танковые бои, сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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