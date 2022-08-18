Утром в четверг, 18 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что россияне атаковали южнее Северска, ВСУ отбили атаку.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Также противник наступал на Бахмут от Покровского (с востока) и от Клинового на юге. Были атаки на соседние Соледар, Бахмутское и Зайцево. Со стороны Горловки атаковали ещё одно Зайцево, а также Кодему. Все атаки, как сообщает Генштаб, успеха не имели.

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