В Украине продолжается война. Фото: Генштаб ВСУ

Утром в четверг, 18 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что россияне атаковали южнее Северска, ВСУ отбили атаку. 

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ. 

Также  противник наступал на Бахмут от Покровского (с востока) и от Клинового на юге. Были атаки на соседние Соледар, Бахмутское и Зайцево. Со стороны Горловки атаковали ещё одно Зайцево, а также Кодему. Все атаки, как сообщает Генштаб, успеха не имели.

Под Авдеевкой отбита попытка наступления на Первомайское. Под Угледаром - атака от Егоровки на Шевченко.

На Харьковском направлении враг совершил дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

Сводка Генштаба 18 августа

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.

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