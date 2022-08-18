Генштаб ВСУ привел оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 августа. Враг продолжает обстреливать и атаковать авиацией населенные пункты на Донбассе.

Сводка появилась в Фейсбуке.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенно не изменилась. Враг обстрелял из ствольной артиллерии Студенок, Павловку и Большую Писаревку Сумской области.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции, восстановить боеспособность понесших потери подразделений, пополнить обеспечение войск. Усилил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы. Задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов Уд, Калиново, Слатино, Дергачей, Питомника, Базалиевки, Русской Лозовой, Русских Тишков, Черкасских Тишков, Петровки, Кутузовки, Старого Салтова, Коробочкино, Старой Гнилицы, Слобожанского, Чепиля и Больших Проходов. Также оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

На Славянском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии Грушеваху, Большую Камышеваху, Краснополье, Дубровное, Вернополье, Бражевку, Красное, Адамовку, Мазановку, Норцовку, Долину и Богородичное.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Раздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звоновки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Кроме того, враг нанес авиаудар недалеко от Спорного. Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка - Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевку, Кодему, Белогоровку, Вершину и Железное. Задействовал авиацию для ударов по Соледару, Бахмуту, Яковлевке, Зайцево, Покровскому, Веселой Долине и Белогоровке. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении Бахмута, но потерпел неудачу.

На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Пески, Опросное, Первомайское, Невельское, Каменку, Веселое, Новобахмутовку, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьев. Российские оккупанты задействовали авиацию для ударов по Красногоровке. Враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара. Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.

На Запорожском направлении не прекращались обстрелы по линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Железнодорожного и Новоандреевки.

В Южнобугском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания ВСУ благоприятных условий для контрнаступления. Оккупанты усилили группировку двумя БТГ за счет резерва и перемещения отдельных подразделений по другим направлениям. Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового. Большое внимание уделяется ведению воздушной разведки БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.