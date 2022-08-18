Число погибших в результате утреннего удара по общежитию в Слободском районе Харькова увеличилось до трех человек (ранее сообщалось о двоих погибших).

Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем Telegram-канале.

По данным спасателей, среди погибших - один ребенок, мальчик 2009 года рождения. Также в ГСЧС уточняют, что восемь человек, из которых двое - дети, удалось спасти.





Среди погибших в результате удара по общежитию - мать известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

"Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Русский мир забрал жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу", - сообщила Екатерина Табашник.

Ранее "Суспильне" со ссылкой на очевидцев сообщало, что под завалами в общежитии были найдены награды и грамоты Екатерины Табашник, которые хранила ее семья



Кроме того, спасатели продолжают тушить пожар в ДК "Железнодорожник" в Холодногорском районе Харькова, который также подвергся обстрелу утром 18 августа.







Напомним, Минобороны РФ утверждает, что обстрелами общежитий и ДК в Харькове уничтожили "базу иностранных наемников".

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