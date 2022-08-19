Утром россияне нанесли удары по трем районам Харькова. Под удар попали жилое здание и инфраструктурный объект
Утром в пятницу, 19 августа, россияне вновь ударили по Харькову. Под ударами оказались Киевский, Основянский и Немышлянский районы города.
Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, в одно случае зафиксировано попадание в жилое строение, предварительно - без пострадавших. Так же есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар.
Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.
Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.