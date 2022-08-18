Число погибших из-за вчерашнего удара по общежитию в Салтовском районе выросло до 13 человек, сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Изначально ГосЧС сообщали о гибели 7 и травмах 13 человек (из них подразделениями ГосЧС спасены 4 человека).

Также уже сегодня утром, 18 августа, под обстрел попало еще одно общежитие в Слободском районе города. Изначально сообщали, что ранения получили 20 человек. По данным спасателей, среди погибших - один ребенок, мальчик 2009 года рождения. Также в ГосЧС уточняют, что восемь человек, из которых двое - дети, удалось спасти.

Сегодня стало известно, что в Слободском районе погибли четыре человека, ранения получили 22. Среди погибших в результате удара - мать известной украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.

Всего в Харькове из-за обстрелов вчера и сегодня погибли 17 человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.