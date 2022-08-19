В Сети появились видео, снятое, как утверждается, на Запорожской АЭС, в случае аварии на которой радиация достигнет Киева, Донбасса, стран Балтии, Польши и Беларуси. На опубликованных кадрах в машинном зале станции видны российские грузовики.

Американский телеканал CNN заявил, что смог подтвердить подлинность кадров.

"На кадрах показан один из шести машинных залов, расположенных на западной стороне атомной станции, расположенной в юго-восточном городе Энергодар. Каждый турбинный зал соединен и встроен в большое здание, в котором находится ядерный реактор.

Транспортные средства, которые выглядят как стандартные российские военные грузовики, стоят на дальнем западном краю здания на первом этаже, чуть более 400 футов (130 метров) от реактора.

На видео заметно не менее пяти автомобилей, один из которых обозначен военным символом "Z" , а рядом находятся по крайней мере две конструкции, похожие на палатки. Рядом с машинами стоят разные поддоны.

Из видео неясно, являются ли поддоны и палаткообразные конструкции частью российских вооруженных сил или связаны с работой электростанции", - сообщает CNN.

При этом в российских телеграм-каналах, близких к министерству обороны, говорится, что на видео - грузовики Росгвардии, но боеприпасов и тяжёлой техники, по заявлениям россиян, в них нет.

Вчера РФ снова отвергла предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС, но обещала показать ситуацию в режиме онлайн.

По данным разведки Минобороны, россияне могут готовить сегодня теракт на ЗАЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

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