Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины обвинило Россию в подготовке провокации на Запорожской АЭС.

Как заявила разведка в посте на Фейсбуке, на станции завтра устроят выходной, оставив лишь дежурный персонал.

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут повысить ставки и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", - говорят в ГУР Минобороны.

Напомним, Россия сегодня с утра тоже заявила о готовящейся в ближайшие дни провокации на станции, но обвинила в ее подготовке Киев.

"В результате провокации РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС", - сказали в Минобороны РФ.

На заявление тут же отреагировали в СНБО. В центре по борьбе с дезинформаций при Совете нацбезопасности Украины опровергли сообщение Минобороны РФ.