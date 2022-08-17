Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Washington Post подтвердил факт встречи с главой ЦРУ Уильямом Бернсом, на которой его предупредили о планах президент РФ Владимира Путина, в частности, о штурме Гостомеля.

Отвечая на вопрос, Зеленский заявил, что такие планы не были новостью для руководства Украины.

"По поводу аэропорта, где-то за полгода до всего этого, а может быть, и раньше, если вы помните, был сбор войск на территории Беларуси и так далее. Мы обратились ко всем нашим партнерам, сказав им, что считаем, что они будут действовать именно так", - сказал он.

При этом Бернс, по его словам, больше говорил о личной опасности для Зеленского, хотя в целом, президент заявил, что "не готов говорить обо всем, о чем говорил Бернс".

Комментируя мнение о том, что украинские власти относились к угрозе легкомысленно, он ответил, что на тот момент в предупреждениях не было конкретики.

"Никто не верил, что это будет так. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали, а вы предупреждали общими фразами. Когда мы сказали, дайте нам конкретику — откуда они возьмутся, сколько людей и так далее — у всех было столько же информации, сколько и у нас", - заявил он.

Ранее Зеленский в том же интервью заявил, что если бы власти предупредили украинцев о предстоящем полномасштабном вторжении России ещё в октябре, то Украина продержалась бы три дня. По словам Зеленского, молчание властей о планах России позволило избежать массовой эмиграции и в целом удержать страну.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

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