Война в Украине находится в "операционном застое", а Россия сталкивается с нехваткой боеприпасов.

Об этом со ссылкой на неназванных западных официальных лиц сообщает CNN.

По словам чиновников, ни одна из сторон конфликта не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход войны.

Официальные лица заявили, что у обеих сторон есть проблемы с людскими ресурсами, поскольку почти шесть месяцев конфликта привели к серьезному истощению их сил.

По их словам, эти кадровые проблемы являются фактором, способствующим стратегическому тупику.

Говоря о темпах российского наступления на Донбассе, официальные лица сказали: "Был настоящий пик. Но уже темп замедлился".

Они также заявили, что "вырисовывающейся проблемой" для России является все более острая нехватка запасов, даже основных боеприпасов.

"В конечном итоге это ухудшит способность русских начинать наступление", - заявили они.

Ранее мы писали, что в селе Белгородской области загорелся склад с боеприпасами. Жителей ближайших сел начали эвакуировать.

Также "Страна" сообщала, что в ВСУ рассказали о концентрации вражеских ЗРК-300 у границ. Украине грозит массированный удар.