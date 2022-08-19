В западной разведке утверждают, что удар по базе в Крыму в Новофедоровке "вышиб половину боевой авиации РФ в Черном море". Данное утверждение было высказано неназванным представителем британской разведки на журналистском брифинге.

Об этом сообщил присутствующий на брифинге редактор The Guardian по обороне и безопасности Дэн Саббах. Он процитировал слова представителя разведки в своем Twitter.



Представитель разведки также заявил, что обстрелы в Херсоне и Крыму - дело рук украинского спецназа или партизан.



"Это комбинация невероятной смелости людей и новых возможностей. Думаю, мы можем принять, что украинцы наносят удары в глубине за вражеской линией. Такие цели, как Белгород, это легитимные цели, которые не подвергают угрозе территориальную целостность России", - считает представитель разведки.



Говоря о Запорожской АЭС, он заявил, что объект достаточно прочен, чтобы выдержать даже падение гражданского авиалайнера.



Об этом сообщила редактор новостей телеканала ITN Эмма Берроуз, процитировав представителя разведки в своем в Twitter.

"Вопрос, который нас всерьез беспокоит, это водяное охлаждение реакторов. Если в подаче электричества возникнут перебои, то придется задействовать аварийные генераторы. Если же с ними что-то произойдет, то мы окажемся в более серьезной ситуации", - сказал он.



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