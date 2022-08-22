Перенос начала комендантского часа в Харьковской области на 19.00 с 22 августа связан с информацией об усилении атак России и работой правоохранительных органов для предотвращения провокаций со стороны РФ.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Также он сообщил, что комендантский час будет введен с вечера 23 августа до утра 25-го.

Губернатор напомнил, что выгуливать животных во время комендантского часа можно рядом с домом.

Ранее "Страна" публиковала видео опустевшего центра Харькова после ужесточения комендантского часа.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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