В Харькове сегодня начало комендантского часа сдвинули с 22 до 19 часов.

Появилось видео, как выглядел город после начала действия ужесточенного комендантского часа. Оно снято на улице Сумской.

Правда, в центре сейчас, в отличие от мирных времен, и без комендантского часа всегда пусто: прохожих почти нет, львиная часть магазинов закрыта и даже заколочена, открытые кафе и ресторанчики стоят пустыми, а автомобилей крайне мало.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харьковской области изменили время комендантского часа и продлили его более чем на сутки на День независимости.

А в "Укрзализныце" призвали отложить поездки в Харьков и из него с 23 по 25 августа.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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