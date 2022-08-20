В Харьковской области изменили время комендантского часа и продлили его более чем на сутки на День Независимости.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

"Меняется время комендантского часа. С 22 августа 2022 года комендантский час будет длиться с 19:00 часов до 07:00 часов следующего дня. А в течение Дня Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа", - говорится в сообщении.

Синегубов напомнил, что во время комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

"Находитесь дома и не игнорируйте тревогу. День Независимости – это о нашей ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и защищаем. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны", - добавил губернатор.

Ранее мы писали, что киевляне смогут настроить в смартфонах уведомление о приближении комендантского часа.

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Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

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