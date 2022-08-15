В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое через 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Уведомление нужно активировать, и оно будет срабатывать в 22.00, информирует КГГА.

Ранее мы писали, что в Киевской области станут проводить рейды для проверки соблюдения комендантского часа.

Также "Страна" сообщала, что заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в Украине нарушителей комендантского часа ставят на учёт военкоматы и они, в случае необходимости, будут в первую очередь призываться в Вооружённые силы.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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