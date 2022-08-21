Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что на День независимости Россия может активизировать ракетные удары по Украине. В том числе и по Киеву. Об этом Подоляк сказал в эфире национального телемарафона.

"Россия - это архаичное государство и она привязывает свои действия к определенным датам...Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне", - заявил он.

Напомним, о вероятности усиленных ракетных обстрелов в День независимости и накануне праздника (с 21 по 24 февраля, - Ред.) идет информация со всех уровней - от президента Зеленского, который предупредил о возможных провокациях РФ ко Дню Независимости, до главного управления разведки, которое подозревает Россию в попытке убийства "азовцев" 24 августа и местных уровней, где отменяют все официальные мероприятия ко Дню Независимости Украины.

Как писала "Страна", в Харьковской области продлят время комендантского часа и ужесточат его на День Независимости. В Киеве на неделю запретят все массовые мероприятия из-за угрозы обстрелов.

Также мы писали, что метро Киева на День Независимости и еще три дня будет работать по сокращенному расписанию.

Единственное ведомство, которое не подтверждает штурм Киева Россией на День независимости, является МВД.

Тем временем война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

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Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".