Глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов распорядился запретить в Киеве массовые мероприятия с 22 по 25 августа в связи с возможными обстрелами РФ на День независимости Украины.

Соответствующее поручение, которое он дал мэру города Виталию Кличко, публикуют столичные паблики.

Также поручено свести к минимуму количество чиновников, которые в эти дни будут обеспечивать жизнедеятельность Киева в связи с возможной угрозой нанесения войсками РФ ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений, объектам критической инфраструктуры и т.д.

Ранее замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Россия не готовит новое наступление на Украину ко Дню Независимости Украины, но украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным вражеским "сюрпризам".

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что РФ готовит провокации ко Дню независимости Украины и против Зеленского.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.