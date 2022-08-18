В Киеве СБУ обнаружила незаконный склад оружия. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в Киеве склад боеприпасов, организованный местной теробороной. Нарушителям предъявлены обвинения по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Об этом сообщает СБУ в своем официальном Telegram-канале. 

"В ходе спецоперации Служба безопасности выявила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориальной громады Киева", - говорится в публикации.

Сотрудниками были изъяты 60 незарегистрированных автоматов Калашникова и почти 1000 боеприпасов к ним.

"Указанное оружие могло быть использовано для совершения тяжких преступлений на территории столичного региона", - говорят в СБУ.

Оружие отправлено на экспертизу.

"Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ сработала на опережение и изъяла всю партию орудий поражения", - уточняют в СБУ.

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