В Киеве двое российских криминальных авторитетов пытались вступить в добровольческий батальон.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оба задержанных - граждане России. Один из них был в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к тяжким преступлениям, сообщают в СБУ.

Другим злоумышленником является российский рецидивист, неоднократно приговоренный к тюремному заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

Оба россиянина были задержаны и выдворены из Украины, сообщили в СБУ.

Ранее в СБУ также заявляли, что приятель главы Чечни Рамзана Кадырова пытал жителей Киевской области во время оккупации, в том числе и несовершеннолетних детей. Речь идет о командире мобильного отряда особого назначения (ОМОН) Росгвардии в Чеченской республике "Ахмат". Бисаев Анзор Саладиевич входил в ближайшее окружение Кадырова.

Напомним, война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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