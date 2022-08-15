Служба безопасности Украины задержала медработника, которого подозревают в том, что он передавал данные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Территориальной обороны. А также сведения о функционировании аэродромов и военных полигонов в Одесской области.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальном сайте.

По данным следствия, данные передавал местный житель, работник одного из государственных медицинских учреждений.

Как отмечают в СБУ, он не скрывал своих пророссийских взглядов, открыто выражаясь в закрытых телеграмм-каналах, курируемых российскими спецслужбами.

"Предложение о сотрудничестве с оккупантами мужчина он получил после его контакта через мессенджер собственного телефона с представителями спецслужб страны-агрессора", - сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что задержанный предоставлял точные координаты оборонных объектов на карте, подробно описывал состояние объекта, материал постройки, назначение и использование военными, данные о прилегающей территории. Также он информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении, а также указывал количество обустроенных укреплений.

Собранный материал злоумышленник передавал через закрытые каналы связи своему куратору, работнику российских спецслужб.

Задержанному выдвинули подозрения в обвинении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).







Напомним, ранее "Страна" писала о том, как СБУ заявила о задержании "военного эксперта", который сливал россиянам данные о поставках западного оружия.



Также мы писали о задержании "на горячем" российского агента в рядах СБУ.

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