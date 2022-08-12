СБУ заявляет, что приятель главы Чечни Рамзана Кадырова пытал жителей Киевской области во время оккупации, в том числе и несовершеннолетних детей.

Речь идет о командире мобильного отряда особого назначения (ОМОН) Росгвардии в Чеченской республике "Ахмат". Бисаев Анзор Саладиевич входил в ближайшее окружение Кадырова.

СБУ заявляет, что в начале марта на территории поселка Бабинцы Бучанского района он вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных домов и похитил подростка, от которого требовали информацию о расположении украинских войск, угрожая пистолетом и ножом.

Не получив желаемой информации, они посадили парня в бронированный автомобиль, где "продолжали издевательство, применяя насилие и угрозы физической расправы".

По данным СБУ, сейчас Бисаев находится на территории РФ, ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы публиковали видео, как в Чечне у полицейских обнаружили форму с нашивкой "На Киев".

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.