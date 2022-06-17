Под Киевом поймали координировавшуюся из РФ банду под управлением дагестанца. Они маскировались под тероборону
В Киеве под видом добровольческого батальона действовало бандформирование. Они получили оружие под видом местной теробороны столицы.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.
В состав банды, по данным СБУ, входили "пять человек разной национальности", их действия координировались спецслужбами РФ, главарь банды - уроженец Дагестана.
Участники банды вступили в местную тероборону одного из районов Киева, получили автоматы по поддельным документам.
У них изъяли 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, гранаты, гранатомет, пулемет.
Ранее сообщалось, что в Киеве дали 8 лет агенту, который корректировал обстрелы объектов энергетики и водоснабжения.
Также мы писали, что СБУ заявила о разоблачении диверсантов, которые хотели сбить пассажирский самолет и обвинить в этом Украину.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.
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