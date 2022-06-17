У злоумышленников изъяли поддельные оружие. Фото: СБУ

В Киеве под видом добровольческого батальона действовало бандформирование. Они получили оружие под видом местной теробороны столицы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

В состав банды, по данным СБУ, входили "пять человек разной национальности", их действия координировались спецслужбами РФ, главарь банды - уроженец Дагестана.

Участники банды вступили в местную тероборону одного из районов Киева, получили автоматы по поддельным документам.

У них изъяли 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, гранаты, гранатомет, пулемет.

СБУ разоблачила группировку, которая действовала под видом добровольческого батальона

СБУ разоблачила группировку, которая действовала под видом добровольческого батальона

СБУ разоблачила группировку, которая действовала под видом добровольческого батальона

СБУ разоблачила группировку, которая действовала под видом добровольческого батальона

СБУ разоблачила группировку, которая действовала под видом добровольческого батальона

Ранее сообщалось, что в Киеве дали 8 лет агенту, который корректировал обстрелы объектов энергетики и водоснабжения.

Также мы писали, что СБУ заявила о разоблачении диверсантов, которые хотели сбить пассажирский самолет и обвинить в этом Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ. 

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