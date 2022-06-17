В Киеве под видом добровольческого батальона действовало бандформирование. Они получили оружие под видом местной теробороны столицы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Телеграм-канале.

В состав банды, по данным СБУ, входили "пять человек разной национальности", их действия координировались спецслужбами РФ, главарь банды - уроженец Дагестана.

Участники банды вступили в местную тероборону одного из районов Киева, получили автоматы по поддельным документам.

У них изъяли 29 автоматов Калашникова, 1,2 кг взрывчатки, гранаты, гранатомет, пулемет.

Ранее сообщалось, что в Киеве дали 8 лет агенту, который корректировал обстрелы объектов энергетики и водоснабжения.

Также мы писали, что СБУ заявила о разоблачении диверсантов, которые хотели сбить пассажирский самолет и обвинить в этом Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

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