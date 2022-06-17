Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась рассказывать детали об обысках у народного депутата "Слуги народа" Галины Третьяковой.

Об этом со ссылкой на ответ СБУ сообщает агентство "Украинские новости" в пятницу, 17 июня.

Напомним, информация об обысках появилась 7 июня. Утверждалось, что с ее телефона шел подозрительный трафик, но по заверению "слуг", причина была в том, что ее муж рассылал россиянам фото жертв российской армии в Украине.

Но когда агентство "Украинские новости" запросило у Служба безопасности Украины информацию о том, проводились ли обыски у Третьяковой и в связи с чем они были связаны, служба ответила, что данные об этом не могут быть разглашены.

Напомним, в прошлом году Рада отстранила Третьякову на пять заседаний за то, что она поглумилась над смертью нардепа Полякова.

Также сообщалось, что членов Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики вызвали на допрос в ГБР.

Кроме того, мы писали, что украинским силовикам на время военного положения разрешили проводить обыски ночью и без понятых.