Федеральная служба безопасности РФ подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева накануне полномасштабного вторжения в Украину. Среди основных союзников россиян называют экс-президента Виктора Януковича и оппозиционного политика Виктора Медведчука.

Об этом говорится в расследовании The Washington Post.

ФСБ тесно сотрудничала с известными коллаборационистами и выстроила по крайней мере два пророссийских "правительства в ожидании":

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший в Россию в 2014 году был среди основных союзников ФСБ. Виктор Медведчук, олигарх, который стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений с Путиным.

При этом Янукович был в центре группы, собравшейся в Беларуси в начале марта и готовившейся вернуть себе власть. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены партии Януковича, осела на юге Украины, захваченном в начале войны.

Издание также пишет, что сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят рычаги власти в Киеве, что последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице.

В сообщениях, перехваченных украинскими службами безопасности, говорится, что сотрудники ФСБ запрашивали у коллег подробности о квартирах и других местах, которые они могут использовать в качестве конспиративных квартир, жилых помещений или баз для операций. По словам официальных лиц, за несколько дней до того, как российские войска вошли в Украину, информаторам ФСБ было приказано покинуть столицу, но оставить ключи от своих домов для прибывающих российских оперативников.

Отметим, что, по данным источников "Страны", Януковича в созданном россиянами "марионеточном правительстве" не было.

Там был экс-нардеп из Днепра Олег Царев, экс-нардеп из Одессы Игорь Марков, Александр Якименко (экс-глава СБУ при Януковиче) и бывший министр экологии и природных ресурсов во времена Януковича Эдуард Ставицкий. И находились они в конце февраля-начале марта не в Беларуси, как пишет The Washington Post, а на севере Киевской области в районах, захваченных россиянами.

Помимо этого, следствие нашло "пленки Смешко", где обсуждалось, что он возглавит "правительство Украины" при россиянах.

Напомним, в середине марта кандидат на должность "главы оккупационного правительства" Царев приезжал под Киев. Суд заочно приговорил его к 12 годам тюрьмы в том числе после его призывов к областям о выходе из состава Украины в 2014 году. Также суд обратился к президенту, чтобы Царева лишили ордена за заслуги 3-й степени.

Как пишет Washington Post, в США знали о полномасштабном вторжении РФ в Украину еще в октябре прошлого года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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